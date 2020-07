Difesa: Francia, Le Pen chiede di avanzare su commesse per rilanciare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassembement National, Marine Le Pen, ha chiesto al governo francese di "avanzare" sulle commesse previste nel settore militare per rilanciare l'industria della difesa. "La presenza sul nostro suolo di un simile settore può essere una leva considerevole per il rilancio" e un "ammortizzatore della crisi economica che ci colpisce", ha detto Le Pen in un video messaggio diffuso su Youtube alla viglia del 14 luglio, festa nazionale in Francia. La leader del partito di estrema destra francese ha riconosciuto che la legge di programmazione militare preparata dal governo rappresenta una "traiettoria di miglioramento" nel bilancio nazionale ma il suo "orizzonte" è ancora "troppo lontano".(Frp)