Scuola: Azzolina firma ordinanza, al via nuove graduatorie provinciali per supplenze (2)

- "Quella che sta partendo è una vera e propria rivoluzione - sottolinea la ministra -, una modernizzazione del sistema che era doverosa e attesa. Rendiamo più efficiente la chiamata dei supplenti, garantendo una copertura più rapida delle cattedre che restano vacanti dopo le assunzioni. Un risultato che farà bene alla scuola e che consentirà agli insegnanti di avere in tempi certi un contratto, ma che soprattutto guarda al diritto dei nostri ragazzi ad avere quanto prima tutti i docenti in cattedra. Digitalizziamo, finalmente, graduatorie che ancora venivano aggiornate con moduli cartacei - prosegue Azzolina - e stiamo facendo la stessa operazione anche per le immissioni in ruolo perché sul processo di digitalizzazione della Pa, come Paese, siamo molto indietro. Ma come governo abbiamo allungato il passo. Penso anche al Piano banda ultralarga che stiamo finalmente facendo partire e per il quale abbiamo raddoppiato gli investimenti, da 200 a 400 milioni. E al ministero dell'Istruzione, in pochi mesi, abbiamo attivato interventi che non si vedevano da anni. Questa è la strada su cui proseguire. La scuola deve poter contare su un alleggerimento del carico burocratico e su processi efficienti, che non richiedano mille passaggi e la presentazione reiterata della stessa documentazione". (segue) (Com)