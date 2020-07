Scuola: Azzolina firma ordinanza, al via nuove graduatorie provinciali per supplenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'ora in avanti, per l'assegnazione delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, si attingerà dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Ad occuparsi delle assegnazioni saranno gli Uffici scolastici territoriali di livello provinciale, che potranno avvalersi dell'aiuto di scuole Polo per la valutazione dei titoli. Il lavoro delle segreterie delle scuole sarà, dunque, semplificato e questo consentirà un avvio più agevole dell'anno scolastico. Gli Uffici territoriali attingeranno dalle Gps solo dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle Graduatorie ad esaurimento (Gae) per la relativa classe di concorso. Ogni docente potrà iscriversi alle Gps per una sola provincia, ma per più classi di concorso. (segue) (Com)