Autostrade: M5s, condividiamo ogni singola parole di Conte

- I parlamentari del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente della Camera e quelli in commissione Lavori pubblici del Senato condividono "ogni singola parola espressa dal presidente del Consiglio Conte sul tema concessioni autostradali: la proposta arrivata da Benetton è irricevibile. Non è neanche rispettosa - aggiungono in una nota congiunta - delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi e dimostra che hanno avuto in concessione un bene dallo Stato e non lo hanno saputo gestire. E' ora di far vincere il senso di giustizia in questo Paese. Non ci sono ragioni per opporsi alla revoca". (Com)