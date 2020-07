Lombardia: caso camici, da "Dama spa" proposta a Regione per altri 200mila capi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso camici in Lombardia c'è una mail, datata 22 aprile 2020, indirizzato ad "Aria spa" in cui il cognato del governatore Attilio Fontana e amministratore della "Dama spa" Andrea Dini (indagato) conferma un'integrazione di 200 mila camici all'ordine effettuato il 16 aprile in cui le parti avevano finalizzato un accordo per la fornitura di 75mila capi. "Egregio dott. Bongiovanni, come da indicazioni del dott. Cattaneo le invio richiesta di integrazione al vostro ordine del 16.04.2020 [...] per n. 200.00 camici", si legge nel testo della mail. Un documento che - stando a quanto si apprende da fonti vicine alle indagini - rafforzerebbe la tesi che l'affidamento diretto per la consegna dei camici fosse una fornitura e non una donazione benefica con una modifica in corso d'opera dell'intesa tramite lo storno di fatture. Nel frattempo oggi pomeriggio i pm Furno-Scalas-Filippini hanno proseguito l'attività istruttoria, nello specifico sentendo per un'integrazione uno dei testimoni convocati la scorsa settimana.