Mediterraneo: Egitto e altri quattro Paesi contro registrazione Onu accordo Turchia-Libia

- Egitto, Arabia Saudita, Bahrein, Grecia e Cipro hanno inviato una nota verbale congiunta all’ufficio del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per chiedere all’Onu di non registrare il memorandum d’intesa tra Turchia e il Governo di accordo nazionale libico (Gna) sulla demarcazione dei confini marittimi firmato lo scorso 27 novembre 2019 a Istanbul alla presenza del capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan e del premier del Gna Fayez al Sarraj. Lo riferisce l’agenzia di stampa egiziana “Mena”. Nella nota verbale i cinque Paesi hanno sottolineato che il protocollo d'intesa non ha alcun effetto legale e non dovrebbe essere registrato dalle Nazioni Unite. Alludendo al quadro giuridico che regola la registrazione dei trattati internazionali nelle Nazioni Unite, nella nota verbale i cinque Paesi hanno sottolineato che il protocollo d'intesa firmato da Sarraj ed Erdogan non dovrebbe essere registrato nelle Nazioni Unite a meno che gli altri trattati e patti internazionali entrino in vigore come condizione necessaria per la registrazione.(Cae)