Fisco: Garante privacy su fatturazione elettronica, sproporzionata estensione a dati rilevantissimi per vita privata

- Di fronte alle prese di posizione di rappresentanti politici e organizzazioni sindacali riguardo al recente parere adottato dal Garante per la privacy sulla fatturazione elettronica, l’Autorità - in una nota - ritiene doveroso precisare quanto segue. Il parere del Garante non riguarda l’istituto della fattura elettronica - su cui l’Autorità si è, a suo tempo, e più di una volta espressa favorevolmente - ma le innovazioni con le quali il legislatore - e, conseguentemente, l’Agenzia delle entrate - ha esteso l’utilizzo, a fini di controllo, di ulteriori dati ricavati dalle fatture elettroniche, non fiscalmente rilevanti. Con lo schema di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate si è infatti disposto, tra l’altro, l’utilizzo, a fini fiscali, dei cosiddetti "dati fattura integrati", comprensivi di dati di dettaglio inerenti anche l’oggetto della prestazione del bene o del servizio. Molti di questi dati - quali ad esempio quelli contenuti negli allegati delle fatture - non rilevano a fini fiscali e possono invece rivelare dati di natura sanitaria o la sottoposizione dell’interessato a procedimenti penali, come nel caso di fatture per prestazioni in ambito forense o ancora specifiche informazioni su merci o servizi acquistati. La memorizzazione, a prescindere dall’eventuale utilizzo, delle fatture nella loro integralità comporta dunque l’acquisizione massiva di una mole rilevantissima dei dati contenuti nei circa 2 miliardi di fatture emesse annualmente, inerenti tra l’altro i rapporti fra cedente, cessionario ed eventuali terzi, fidelizzazioni, abitudini e tipologie di consumo, regolarità dei pagamenti, appartenenza dell’utente a particolari categorie. (segue) (Com)