© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici della Cassazione hanno confermato il metodo mafioso e le condanne ai Di Silvio per il raid avvenuto al Roxy bar il primo aprile del 2018. Lo afferma in un tweet Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Noi non abbassiamo lo sguardo e saremo sempre al fianco di chi, cittadini o imprenditori come Roxana, denunciano soprusi. Fuori la mafia da Roma", aggiunge Raggi (Rer)