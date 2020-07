Cile: coronavirus, governo decreta fine quarantena in due regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Cile, Enrique Paris, ha annunciato la fine della quarantena preventiva contro la diffusione del nuovo coronavirus in due regioni del paese che presentano il minor indice di contagi, Los Rios e Aysen. Nel frattempo il numero delle vittime a livello nazionale ha superato oggi le 7 mila unità con 7.024 decessi dall'inizio della pandemia, 45 dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Sono 2.616 invece i nuovi contagi rispetto alla giornata di ieri e 317.657 i casi in totale in tutto il paese. Il ministro Paris ha risposto alle critiche di chi considera prematura la fine della quarantena nelle due regioni con meno contagi sostenendo che "non si tratta di un esperimento" e che "se sarà necessario si tornerà indietro". Secondo Paris la situazione a livello generale sta migliorando lentamente. "Il miglioramento prosegue, la percentuale di casi positivi sta diminuendo in modo piuttosto importante, si tratta di un calo del 15 per cento nell'ultima settimana e del 35 per cento negli ultimi 14 giorni", ha aggiunto. (segue) (Abu)