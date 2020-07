Roma: sottosegretario Difesa Tofalo incontra Raggi, importante lavoro per rilancio città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo ha incontrato oggi Virginia Raggi, sindaco di Roma. “Un incontro che ha permesso di approfondire le progettualità e le collaborazioni in atto tra il ministero della Difesa e il Comune di Roma - spiega Tofalo in una nota -. L’obiettivo è quello di rafforzare ancora di più il legame tra il dicastero e la Capitale. Lavorare in sinergia consente di individuare settori di interesse reciproco dove convergere gli sforzi delle forze armate e della città. La Difesa è impegnata a favorire sempre più ampie intese con gli altri dicasteri, con gli enti territoriali e pubblici competenti, con i Comuni, stimolando e incentivando iniziative e programmi. La sindaca Raggi - sottolinea Tofalo - sta portando avanti un lavoro importante per il rilancio della città eterna. In questo percorso, la Difesa da sempre ha messo a disposizione del Campidoglio preziose risorse in termini di personale e professionalità di altissimo livello”. (Com)