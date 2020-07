Autostrade: Santillo (M5s), bene Crimi, era signori del casello domani dovrà finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore M5s Agostino Santillo afferma che "come confermato da Vito Crimi, per il Movimento cinque stelle non esiste altra via che non sia quella di estromettere i Benetton dalla gestione delle nostre autostrade. Lo dobbiamo - aggiunge in una nota - ai 43 morti nel crollo del Morandi e a tutti i cittadini italiani. La mangiatoia che negli ultimi vent'anni ha riempito le casse dei signori del casello, senza che a questo corrispondesse un incremento di investimenti e di lavori di manutenzioni, domani dovrà finire. Si tratta di una delle tante incrostazioni lasciateci in eredità dalla vecchia politica. Quegli stessi vecchi partiti che ora, timidamente - conclude Santillo -, stanno comprendendo che la posizione di questi signori è indifendibile, e che la revoca rappresenta un atto di giustizia sacrosanto".(Com)