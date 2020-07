Francia: governo firma accordo con sindacati per aumento stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Jean Castex, e i sindacati hanno firmato gli accordi per l'aumento degli stipendi del personale ospedaliero, decisi nell'ambito della "Segur de la santé", una concertazione tra le parti sociali lanciata più di sei settimane fa. Il capo del governo ha parlato di un patto "storico", che rappresenta un "riconoscimento considerevole" nei confronti di coloro che sono stati in "prima linea" durante la crisi del coronavirus. "Questo accordo ci ricorda che, in una democrazia, abbiamo tutte e tutti da guadagnare con il dialogo sociale", ha aggiunto Castex. L'intesa trovata tra esecutivo e rappresentanti sindacali prevede 8,1 miliardi di euro per il settore sanitario. In questo modo il personale ospedaliero e quello delle case di riposo per anziani riceverà un aumento in busta paga di 183 euro netti al mese, insieme a una revisione della griglia salariale.(Frp)