Camera: Iovino (M5s), orgoglioso che risparmi Montecitorio vadano a cittadini in difficoltà e operatori sanitari

- Luigi Iovino, deputato del Movimento cinque stelle e segretario dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio, osserva: "Ci è stato raccontato che era impossibile tagliare i costi della politica. Eppure noi lo abbiamo fatto senza ridurre l'efficienza delle istituzioni. La Camera dei deputati - continua il parlamentare in una nota - ha infatti risparmiato 80 milioni di euro dal suo bilancio, una cifra enorme che devolveremo alle popolazioni colpite dal sisma e ai nostri operatori sanitari impegnati in prima linea nell'emergenza Covid. Il sostegno a tanti professionisti della salute che hanno dato prova di grande spirito di servizio in un momento difficile sarà reso possibile grazie un ordine del giorno al decreto legge Rilancio a prima firma del deputato questore M5s Francesco D'Uva e condiviso da tutte le forze politiche che destinerà 40 milioni delle restituzioni del bilancio della Camera proprio a questa categoria di operatori". Per l'esponente pentastellato, "questi sono segnali di ciò che la politica deve continuare a fare per far riavvicinare i cittadini alle istituzioni democratiche di questo Paese. È stato un orgoglio portare avanti in Ufficio di presidenza iniziative come queste, che possono davvero aiutare i cittadini in difficoltà e chi si è impegnato per gli altri, dimostrando finalmente che un'altra politica è possibile. Grazie al presidente Fico - conclude Iovino -, a tutto l'Ufficio di presidenza e ai funzionari per il lavoro svolto". (Com)