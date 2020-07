Autostrade: Conte, domani decisione che coinvolge intero governo, incertezza non conviene a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani durante il Consiglio dei ministri si terrà una discussione su Aspi per una "decisione che deve coinvolgere tutto il governo, tutti devono essere messi in condizione di conoscere tutti i dettagli della vicenda e quindi si potrà adottare una decisione, perché ormai questa vicenda si trascina da troppo tempo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Angela Merkel dal castello di Meseberg in Germania. "L'incertezza politica non conviene a nessuno", ha concluso il premier. (Res)