Ue: Merkel, proposta Michel su fondo ripresa buona soluzione

- La proposta del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sul fondo dell'Ue per la ripresa dalla crisi del coronavirus “mi pare una buona soluzione che potrei sostenere”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Angela Merkel nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha incontrato oggi al castello di Meseberg, residenza del governo federale in Brandeburgo. Merkel ha ricordato come l'iniziativa di Michel colleghi il fondo per la ripresa al Semestre europeo, con gli Stati membri che negoziano i rispettivi aiuti con la Commissione europea, in particolare la spesa dei finanziamenti. Il cancelliere tedesco ha aggiunto: “Alla fine, il Consiglio europeo deve decidere a maggioranza qualificata”. Per Merkel, con la sua agenda di riforme, Conte ha dimostrato di essere “proattivo” sull'uscita dell'Italia dalla crisi. (Geb)