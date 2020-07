Messico: sondaggio "El Financiero", promosso il viaggio di Lopez Obrador negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 47 per cento dei messicani ritiene "un successo" il viaggio che il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha effettuato la scorsa settimana negli Stati Uniti, occasione di un atteso bilaterale con Donald Trump. È quanto stabilisce un sondaggio condotto dal quotidiano "El Financiero". Per il 25 per cento del campione, la missione alla Casa Bianca è stata un insuccesso, mentre alta - il restante 28 per cento - la percentuale di intervistati che non ha una valutazione precisa. L'appuntamento, il primo viaggio internazionale dei "Amlo" dopo due anni di presidenza, era conosciuto all'84 per cento dei cittadini. Sostanzialmente apprezzata anche la scelta di Lopez Obrador di rivolgere generosi ringraziamenti pubblici a Trump, "buona" o "molto buona" per il 51 per cento dei messicani, "cattiva" o "molto cattiva" per il 22 per cento. Più delicata la valutazione sulla tempistica del viaggio: il 35 per cento ha trovato appropriato spostarsi nel pieno della pandemia, il 32 per cento l'ha bocciata. (segue) (Mec)