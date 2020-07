Messico: sondaggio "El Financiero", promosso il viaggio di Lopez Obrador negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 69 per cento del campione si trova d'accordo con la decisione di utilizzare un volo di linea e non un mezzo statale, a conferma della popolarità della promessa di mettere fine a una stagione "di sperperi" attribuita alle precedenti amministrazioni. La visita getta le basi per un possibile aumento degli investimenti esteri secondo il 60 per cento dei messicani, contro il 32 per cento di scettici. Stime analoghe, il 59 per cento contro il 33 per cento, sono assegnate alle chance che l'incontro crei più occupazione in patria. Altro tema polemico del dibattito politico locale era la possibilità che la missione a Washington, nata per celebrare l'entrata in vigore dell'Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement), potesse servire ad aumentare le chance di rielezione di Trump. Ipotesi cui crede solo il 30 per cento, contro il 53 per cento di contrari. (segue) (Mec)