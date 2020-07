Messico: sondaggio "El Financiero", promosso il viaggio di Lopez Obrador negli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il passaggio del leader messicano a Washington, la percezione del rapporto con gli usa è percepito in modo positivo dal 49 per cento del campione, e dal 13 in modo negativo. Un calo rispetto al 56 e 19 per cento registrati a giugno. In leggero calo inoltre la valutazione negativa su Trump, dal 70 al 66 per cento. Lo studio certifica infine che per i messicani l'immagine destinata a rappresentare la visita, il 30 per cento dei pareri, è quella che ritrae "Amlo" dinanzi alla statua di Benito Juarez, primo indigeno nella storia a divenire presidente in un paese del continente americano. Solo il 18 per cento del campione ricorderà la foto scattata alla Casa Bianca con Trump, mentre per il 9 per cento l'icona della missione è l'omaggio di Lopez Obrador alla statua di Abramo Lincoln. (segue) (Mec)