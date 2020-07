Messico: sondaggio "El Financiero", promosso il viaggio di Lopez Obrador negli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro con Trump è tuttora al centro di numerosi commenti ed analisi. Lopez Obrador ha assicurato che anche al riparo delle telecamere, il delicato tema del muro alla frontiera non è stato evocato, al pari di tutti quelli "divisivi". "È un tema che non è stato trattato perché abbiamo fatto in modo che l'incontro fosse centrato sulle cose sulle quali siamo d'accordo, lasciando le differenze da una parte", ha detto nei giorni scorsi il presidente del Messico. "Non era un tema che volevamo trattare, che vogliamo trattare, siamo grati che non si sia affrontato il tema in pubblico". Secondo alcune ricostruzioni dei media locali, la delegazione messicana aveva chiesto di evitare una sessione di domande aperte proprio per evitare che venissero evocati temi polemici, raccogliendo il consenso degli statunitensi. (segue) (Mec)