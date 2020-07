Messico: sondaggio "El Financiero", promosso il viaggio di Lopez Obrador negli Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle fonti citate dai media, nella riunione a porte chiuse - e nella successiva cena - si sarebbero sostanzialmente trattati temi legati all'applicazione del nuovo trattato di libero commercio dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) e di cooperazione sanitaria nell'epoca del nuovo coronavirus, gettando anche le basi nuovi acquisti agli Usa di ventilatori, medicinali e possibili vaccini. Diversi testimoni presenti alla cena riferiscono segnalano che Trump avrebbe a un certo punto ironizzato sulla correttezza del suo comportamento dimostrata dal non aver "neanche" tirato fuori in pubblico il tema del muro. Nel dopo cena alla residenza dell'ambasciatore messicano a Washington, scrive il quotidiano "El Financiero", si sono passati in rassegna i punti di forza del discorso pubblico tenuto da Lopez Obrador. (segue) (Mec)