Messico: sondaggio "El Financiero", promosso il viaggio di Lopez Obrador negli Usa (6)

- Nelle dichiarazioni rese al termine del bilaterale Lopez Obrador ha sottolineato "la comprensione e il rispetto" mostrato da Trump nei confronti suoi personali e del suo paese. Un passaggio, peraltro non isolato, che non è sfuggito ai responsabili del profilo twitter @EquipoTrump, "il profilo twitter ufficiale bilingue per la campagna di @realDonaldTrump", pronti a girarlo al virtuale sfidante democratico, Joe Biden. "Di fatto, Joe, mentre tu vai avanti da anni a fare promesse vuote agli ispanici, il presidente Trump ha effettivamente rispettato la nostra comunità", si legge nel messaggio di risposta a quello di poco precedente, firmato da Biden. In vista del bilaterale alla Casa Bianca, l'ex vicepresidente aveva infatti ricordato che Trump, nel 2016, aveva lanciato la sua campagna chiamando "violentatori i messicani" e "propagato, sin da allora, il razzismo nei confronti della nostra comunità latina". Biden aveva esortato a riprendere il lavoro "in partnership col Messico" impegnandosi, da presidente, a "ripristinare la dignità e l'umanità al nostro sistema migratorio". (segue) (Mec)