Messico: sondaggio "El Financiero", promosso il viaggio di Lopez Obrador negli Usa (7)

- Come abbondantemente anticipato nei giorni precedenti al viaggio, Lopez Obrador ha voluto rimarcare i buoni rapporti con il suo omologo, oltre la facciata di "contrapposizioni ideologiche", riconoscendogli valore anche sul piano personale. "Come nei migliori tempi delle nostre relazioni politiche, durante il mio mandato come presidente del Messico, invece di affronti contro la mia persona e, cosa che ritengo più importante, contro il mio paese, da lei ho ricevuto comprensione e rispetto", ha detto "Amlo". Il presidente messicano ha quindi ricordato che per molti le differenze di impostazione ideologica sarebbero state un ostacolo per le relazioni bilaterali. "Questo mal augurio non si è realizzato e ritengo che nel futuro non ci sarà motivo né necessità di rompere le nostre buone relazioni politiche, né l'amicizia tra i nostri governi", ha sottolineato. (segue) (Mec)