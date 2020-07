Messico: sondaggio "El Financiero", promosso il viaggio di Lopez Obrador negli Usa (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lei non ci ha trattato come una colonia, al contrario, ha onorato la nostra condizione di nazione indipendente", ha rimarcato Lopez Obrador. Posizioni peraltro non inedite. Il presidente messicano non aveva mancato di ringraziare Trump per l'aiuto offerto nel caso delle trattative condotte ad aprile sul taglio alla produzione del petrolio in sede "Opec+". Nell'occasione la Casa Bianca offrì di compensare con sue sforbiciate al greggio parte della quota che il Messico, impegnato in un delicato rilancio della produzione interna, denunciava di non poter apportare. Lopez Obrador aveva poi apprezzato il "rispetto" mostrato dal vicino del nord dopo il massacro compiuto nei confronti di una famiglia mormone statunitense, nel nord del Messico. La famiglia chiede da tempo a Città del Messico che accolga l'offerta di collaborazione nelle indagini avanzata dagli Usa. Il paese latino ha però difeso il diritto ad esercitare la giustizia in maniera sovrana e respinto anche l'ipotesi fatta dalla Casa Bianca, poi tramontata, di inserire le bande narcos messicane nella lista delle organizzazioni ricercate per terrorismo internazionale. (Mec)