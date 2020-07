Fisco: Lega, prorogare scadenze imminenti a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega in commissione Finanze della Camera Massimo Bitonci, Giulio Centemero, Alberto Gusmeroli, Laura Cavandoli, Silvia Covolo, Francesca Gerardi, Alessandro Pagano, Paolo Paternoster e Leonardo Tarantino, esprimono "pieno appoggio alle richieste dei Commercialisti di prorogare a settembre le imminenti scadenze, per le aziende, relative a imposte e contributi ad oggi fissate al 20 luglio. Ancora una volta - continuano i parlamentari in una nota - il governo sottovaluta gli effetti del lockdown, in particolare sulle imprese, molte delle quali ancora in grosse difficoltà con la ripresa e molte altre a serio rischio di chiusura attività. Impossibile per loro ottemperare ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché dalle dichiarazioni Irap, senza maggiorazioni, entro il prossimo 20 luglio, stante una ripresa a singhiozzo dell'attività in un quadro economico-sanitario ancora incerto e confuso. La proposta della Lega di un anno fiscale bianco - concludono i deputati - intendeva evitare proprio queste criticità e le eventuali conseguenze derivanti da proroghe last minute". (Com)