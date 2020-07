Ue: Conte, su fondo di ripresa "negoziato molto difficile", serve risposta ambiziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza tedesca del Consiglio europeo coincide con un momento storico di massima importanza. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta a Meseberg con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Quello sul fondo per la ripresa “è un negoziato molto difficile”, ma si deve portare avanti con ambizione “l’obiettivo comune”, ovvero “una risposta europea solida, forte coordinata”, ha detto Conte. Quella del coronavirus, secondo il premier, è una crisi non imputabile al comportamento dei singoli Stati, ma una “crisi simmetrica che ci coinvolge tutti e ci accomuna in questo destino”. “Dobbiamo essere all’altezza della sfida”, ha aggiunto Conte, ricordando come il 17 e 18 luglio, al Consiglio europeo, i capi di Stato e di governo dovranno mostrare consapevolezza per trovare quanto prima la giusta risposta alla crisi. “I tempi sono importanti”, ha spiegato il premier, perchè serve una risposta adeguata, “ma se essa non risulta tempestiva, diventa essa stessa inadeguata”. “Se non riusciamo a chiudere in questo scorcio d’estate, rischiamo di trovarci in grande difficoltà. Non dobbiamo mai dimenticare che non ci confrontiamo solo in una logica di mercato unico, ma sullo scenario globale”. La risposta deve essere all’altezza, ha proseguito Conte, rilevando come si “dobbiamo far sentire la nostra voce”. “Se lasciassimo correre questa crisi come si sta manifestando, in poco tempo avremmo distruzione del mercato unico, e questo non conviene a nessuno”, ha continuato Conte. (segue) (Geb)