Ue: Conte, su fondo di ripresa "negoziato molto difficile", serve risposta ambiziosa (2)

- Per questo motivo, è essenziale che il Consiglio europeo prenda una decisione coerente con il livello ambizione della proposta della Commissione Ue e del piano di Francia e Germania. Su Next Generation Eu, ha proseguito Conte, “ben vengano regole di governance sulle scelte dei singoli paesi, ma queste regole e criteri devono permettere effettività di reazione”. L’Italia, ha ricordato il premier, ha avviato un piano di rilancio in linea con la politica perseguita dalla Commissione europea, con investimenti su digitale e transizione energetica. “Questo è il momento della solidarietà. L’Europa deve offrire soluzioni”, ha detto ancora Conte. Il premier ha infine ricordato come Italia e Germania siano due economie profondamente integrate. “La Germania è il primo paese al mondo per numero di turisti stranieri in Italia”, e nelle ultime settimane sono ripresi i flussi, grazie alla risposta efficace e efficiente alla pandemia predisposta dal nostro paese. Conte ha inoltre voluto inviare un saluto al milione di connazionali che vivono in Germania. (Geb)