Ue: Merkel, fondo europeo per la ripresa deve essere poderoso

- In discussione al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio prossimo, il fondo dell'Ue perla ripresa dalla crisi del coronavirus deve essere “poderoso, non ridimensionato”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Angela Merkel nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha incontrato oggi al castello di Meseberg, residenza del governo federale in Brandeburgo. Secondo Merkel, con il fondo per la ripresa dalla crisi, l'Ue “deve far capire che vuole essere compatta in una dimensione politica, a prescindere dagli aspetti numerici” della questione. (Geb)