Milano: tentati abusi a 12enne e violenze a compagna, 45enne condannato a 10 anni

- È stato condannato a dieci anni di reclusione con rito abbreviato il 45enne che lo scorso 2 novembre era stato arrestato a Milano dalla Polizia per maltrattamenti familiari, lesioni e atti sessuali nei confronti della compagna e della figlia minorenne della donna. Lo ha deciso il Gup Natalia Imarisio, accogliendo la richiesta di pena del pm Francesca Gentilini, disponendo inoltre un risarcimento alle parti offese. A far scattare le indagini degli agenti del commissariato Comasina era stata la ragazzina di 14 anni, vittima di tentati abusi da parte del patrigno. Agli inquirenti aveva raccontato che quando l'uomo picchiava la madre lei nascondeva i suoi fratellini di due anni nell'armadio affinché non assistessero alle violenze. Inoltre secondo l'accusa, per zittire i tre bambini che piangevano, l'uomo era solito metterli sotto la doccia fredda. L'allora 44enne, che dalla compagna ha avuto un bambino, durante la gravidanza avrebbe costretto la donna ad assumere cannabinoidi. Sul neonato - sottratto alla coppia subito dopo la nascita, assieme agli altri figli, nati da precedenti relazioni della donna - erano state trovate tracce di astinenza da sostanza stupefacente. Riguardo agli atti sessuali contro la figlia della compagna, in diverse occasioni l'uomo avrebbe tentato nei suoi confronti approcci sessuali, cercando di infilarsi nel suo letto. Approcci sempre respinti dalla ragazza, che all'epoca dei fatti aveva 12 anni.(Rem)