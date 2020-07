Rifiuti: Fd'I, su Rocca Cencia il solito disastro di Raggi e del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sequestro di parte del Tmb di Rocca Cencia "certifica la fine di questo impianto non più in grado di svolgere in sicurezza la sua funzione. Obsoleto, sovraccarico altamente inquinante doveva essere chiuso già da qualche anno". È quanto affermano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, Andrea de Priamo capogruppo in Assemblea capitolina, Nicola Franco, capogruppo nel VI Municipio. "I consiglieri di Fd'I lo hanno chiesto più volte con ordini del giorno e mozioni al consiglio del Municipio VI ed in Aula Giulio Cesare - aggiungono -. Per anni abbiamo incalzato il sindaco Raggi a mantenere il suo impegno 'strappa voti' di terminare l'attività del Tmb Rocca Cencia già nel 2016, come promesso in campagna elettorale, data poi differita a dicembre 2019 con grandi annunci, seguiti purtroppo dal solito nulla di fatto. L'incapacità di governare del Movimento 5 stelle ha prodotto solo danni a Roma, ma ancora più pericolose si sono rivelate l'incapacità di scegliere i dirigenti e di controllarne il lavoro, come dimostra questa inchiesta che prova come i miasmi che hanno avvelenato l'aria dei quartieri limitrofi al Tmb Rocca Cencia, siano stati causati dal mancato rispetto delle corrette norme di trattamento dei rifiuti. I manager Ama indagati - concludono - li hanno nominati loro, per una volta sindaco Raggi e la giunta M5s si prendano la responsabilità politica del loro ennesimo disastro" (Com)