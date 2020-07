Arabia Saudita: sviluppatore Trsdc assegna contratti per progetto aeroporto Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Red Sea Development Company (Trsdc), azienda saudita che conducendo uno dei programmi di sviluppo turistico tra i più ambiziosi del mondo, ha annunciato di aver assegnato il contratto di maggior valore relativo ai lavori di infrastrutture aeroportuali sul Mar Rosso ad una joint venture che vede tra i principali appaltatori le società saudite Nesma and Partners Contracting Company e Almabani General Contractors. Come sottolineato dalla Trsdc sono già in corso lavori di livellamento del terreno per preparare l'aeroporto allo sviluppo e il progetto rimane nei tempi previsti dai piani aziendali per accogliere i primi ospiti a destinazione entro la fine del 2022. Il contratto riguarda la costruzione essenziale di opere di infrastruttura lato volo, compresa la progettazione e la costruzione di una pista Code F di 3.700 metri, una pista per idrovolanti CodeB, oltre a piste di rullaggio parallele e di collegamento, installazione di impianti per la navigazione aeronautica, illuminazione del suolo dell'aeroporto, servizi di bordo, eliporti, strade ed edifici associati. Il contratto di design per l'aeroporto è stato assegnato allo studio britannico Foster + Partners nell'ottobre 2019. Situato nella regione di Hanak a circa 500 chilometri a nord di Gedda, l'aeroporto dovrebbe essere completato nel 2022 e avrà una capacità stimata di 1 milione di turisti all’anno con un programma di voli nazionali e internazionali. L'aeroporto è stato progettato in modo tale che i passeggeri possano accedere direttamente ai resort realizzati nell’area. Oltre all'aeroporto dedicato, la prima fase del progetto di sviluppo del Mar Rosso includerà fino a 16 hotel con 3.000 camere in cinque isole e due siti nell'entroterra, oltre a centri commerciali e strutture ricreative. Una volta completata nel 2030, la destinazione fornirà fino a 8.000 camere d'albergo in 22 isole e sei siti interni.(Res)