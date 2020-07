Usa: visti studenti stranieri, 17 Stati si muovono per fermare amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciassette Stati Usa e il Distretto di Columbia si sono rivolti alla giustizia per bloccare l’iniziativa dell’amministrazione del presidente Donald Trump volta ad annullare i visti degli studenti stranieri i cui college hanno deciso di organizzare lezioni esclusivamente online durante la pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto il procuratore generale del Massachussetts, Maura Healey, il cui ufficio è titolare dell’azione giudiziaria intrapresa contro l’amministrazione. La scorsa settimana la Immigration and customs enforcement (Ice), l’agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione, ha annunciato che a tutti gli studenti stranieri i cui corsi sono stati trasferiti interamente online sarà chiesto di lasciare il Paese. “L’amministrazione Trump non ha neanche cercato di spiegare le ragioni di questa mossa insensata, che costringe le scuole a scegliere tra tenere tra gli iscritti gli studenti stranieri e proteggere la salute e la sicurezza dei loro campus”, ha spiegato la Healey. Il ricorso, presentato in un tribunale federale di Boston, si basa su una serie di presunte violazioni dell’Administrative Procedure Act, che definisce i poteri delle agenzie federali. Un simile ricorso era già stato presentato la scorsa settimana da Harvard e dal Massachussetts Institute of Technology (Mit). (Nys)