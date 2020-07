Ue: Conte, condizionalità troppo rigorose su fondo ripresa non convengono a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del presidente del Consiglio europeo Charles Michel in vista della riunione del 17-18 luglio è un buon punto di partenza, in cui viene recepita l’ambizione politica necessaria. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta a Meseberg con la cancelliera tedesca Angela Merkel. “Ci sono criticità che affronteremo a partire da venerdì. L’Italia vuole criteri di spesa chiari, trasparenti, in un quadro europeo di solidarietà comune”, ha rilevato Conte. La scelta sull’utilizzo delle risorse deve essere discrezionale, ma non arbitraria, secondo il premier. Serve quindi un “costante monitoraggio sulla coerenza dei programmi anticipati e l’attuazione degli stessi”, una sfida che le autorità italiane “accettano ben volentieri”. In merito alle regole di governance, Conte si è detto a favore del coinvolgimento del Consiglio europeo, ma ha ricordato come la fase attuativa dei progetti non sia di competenza dell’organo Ue. Per quanto concerne le condizionalità troppo rigorose negli accordi, esse non sono “nell’interesse di nessuno, anche per i paesi meno colpiti dalla pandemia o più resilienti”. (segue) (Geb)