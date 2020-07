Fase 3: Treu (Cnel), non si può rimandare riforma ammortizzatori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma del sistema degli ammortizzatori sociali non è più rinviabile. La strada da seguire è quella dell'universalità e dell'unificazione delle procedure. Le numerose deroghe disposte durante l'emergenza sanitaria hanno fatto emergere i limiti di norme che oggi risultano inadeguate a gestire la fase post-Covid". Lo ha affermato il presidente Cnel Tiziano Treu commentando l'insediamento della Commissione di esperti per la riforma degli ammortizzatori sociali: "Occorre, inoltre, semplificare procedure troppo farraginose per rendere la cassa integrazione più flessibile e facilmente accessibile. Bene la Commissione per la riforma degli ammortizzatori sociali istituita dal Ministro Nunzia Catalfo, che rappresenta un passo avanti importante ma altrettanto significativa è la necessaria concertazione tra le parti sociali maggiormente rappresentative che ha la sua sede naturale e costituzionale al Cnel". (Ren)