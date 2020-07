Roma: flash mob di Europa Verde, chiarezza su moria pesci Tevere per tutela biodiversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flash mob di Europa Verde a Roma per protestare contro "l'immobilismo delle istituzioni" di fronte ai tre episodi di moria di pesci nel Tevere. Con bandiere dei Verdi e slogan, il gruppo di ecologisti si è radunato a piazza Pasquale Paoli, per poi scendere sulle rive del Tevere, di fronte al Ponte Vittorio Emanuele II, ricordando che all'inizio di giugno, a seguito del primo episodio, Europa Verde aveva presentato richiesta di accesso agli atti all'Asl Roma 1 e ad Arpa Lazio. A tale richiesta, "rimasta inevasa", spiegano i Verdi, ha fatto seguito la presentazione di un esposto ai carabinieri forestali con il quale gli ambientalisti chiedono "di conoscere le cause del massacro della fauna acquatica, anche alla luce della realizzazione, da parte di Acea Ato 2 Spa, di un impianto di potabilizzazione delle acque del Tevere". Al flash mob sono intervenuti, tra gli altri, i due co-portavoce dei Verdi di Roma, Silvana Meli e Guglielmo Calcerano. "Oggi siamo venuti qui sulle rive del Tevere per presentare l'esposto che abbiamo depositato alla Procura della Repubblica, tramite i carabinieri forestali, sugli episodi di moria di pesci che si stanno ripetendo in questi ultimi mesi a Roma: il primo a fine maggio, il secondo i primi di giugno e adesso il 5 luglio con una regolarità abbastanza preoccupante - ha dichiarato il co-portavoce di Europa Verde Roma Calcerano -. Non sono note le cause: un mese fa abbiamo fatto accesso agli atti alla Asl Roma 1 e Arpa Lazio, ma ancora non abbiamo gli esiti delle analisi. Noi siamo molto preoccupati, non solo per l'importanza dell'ecosistema del Tevere che, nonostante sia un fiume inquinato, ospita molte specie animali, ma anche perché è nei progetti di Acea realizzare un impianto di potabilizzazione delle acque del fiume". (segue) (Rer)