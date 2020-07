Roma: flash mob di Europa Verde, chiarezza su moria pesci Tevere per tutela biodiversità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito, "sicuramente è una tecnologia che esiste quella di potabilizzare le acque del fiume, ma preoccupa che ci siano morie periodiche dei pesci, le cui cause al momento sono sconosciute. Noi - ha aggiunto Calcerano - possiamo solo ipotizzare che ci siano stati sversamenti di sostanze inquinanti, malfunzionamento del sistema fognario, oppure degli impianti di depurazione. Quindi - ha concluso Calcerano -, chiediamo alle autorità competenti, innanzitutto alla Procura della Repubblica, per gli eventuali risvolti penali, ma anche al Comune di Roma e alla Regione Lazio di fare luce su questa vicenda molto preoccupante". In occasione della moria di pesci dello scorso 30 maggio, erano intervenuti per analizzare il fenomeno l'Arpa Lazio e la Asl Roma 1. Dopo aver constatato valori normali in quasi tutti i parametri, per la verifica dei livelli di tossicità nell'acqua, Arpa Lazio ha dichiarato che molto probabilmente la moria è stata causata dalla mancanza di ossigenazione. Le motivazioni, comunque non sono state del tutto chiarite. Anche nell'ultimo episodio, del 5 luglio, come in occasione del primo, la moria di pesci è avvenuta dopo una giornata di forti piogge. (Rer)