Turchia: Salvini su Santa Sofia, vicini a sofferenza del Papa, speriamo che Unione europea intervenga

- "Non è possibile che i patrimoni storici e culturali prima ancora che religiosi della cristianità nel mondo vengano trasformati in moschee". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini in via Canova durante il presidio organizzato dal Carroccio sotto al consolato turco di Milano per protestare contro la trasformazione di Santa Sofia in una moschea, decisa da Erdogan. Alla manifestazione erano presenti una cinquantina di leghisti che tenevano lo striscione "Giù le mani da Santa Sofia" e "Mai Turchia in Europa". "Non è possibile - ha aggiunto Salvini - che il fanatismo islamico cancelli secoli di storia, di diritti, di libertà e conquista. E quindi non è possibile che il regime turco possa permettersi di trasformare le chiese in moschee senza che nessuno apra bocca. Siamo vicini alla sofferenza del Santo Padre. Speriamo che la comunità internazionale reagisca e che l'Unione europea che sta riempendo il regime turco di miliardi, reagisca. Anche perché hanno detto che è solo il primo passo. A furia di chinare il capo, tra un po' ci troviamo una moschea al posto del Duomo". (segue) (Rem)