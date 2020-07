Turchia: Salvini su Santa Sofia, vicini a sofferenza del Papa, speriamo che Unione europea intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi gli ha chiesto se quindi si trovi d'accordo con la posizione del Papa, che si è detto "molto addolorato" in merito per la vicenda, Salvini ha risposto: "Più di una volta ci troviamo d'accordo". "Avere un'immigrazione limitata, controllata e qualificata è positivo, è un valore aggiunto per il nostro Paese. Avere l'immigrazione di queste ore, 900 sbarchi in poche ore, porta al caos e allo scontro sociale". "Qui c'è una questione di scontro di civiltà, di rispetto e tolleranza. Non è possibile che si trasformi in moschee quello che è patrimonio della cristianità. Io bloccherei qualsiasi tipo di finanziamento al regime turco, e chiuderei una volta per tutte ogni ipotesi di adesioni della Turchia all'Europa. Abbiamo dato più di dieci miliardi di euro a un regime che trasforma le basiliche in moschee e penso che abbiano esagerato. Dal governo sento silenzio e da cittadino italiano mi vergogno di questo silenzio", ha concluso Salvini. (Rem)