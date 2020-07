I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madagascar: coronavirus, morti due parlamentari positivi al Covid-19- Due parlamentari del Madagascar sono morti dopo aver contratto il Covid-19. Lo ha reso noto il presidente malgascio Andry Rajoelina in un discorso trasmesso in diretta televisiva. "Un deputato è morto, anche un senatore è morto, e dopo i test effettuati ora ci sono 11 deputati e 14 senatori positivi al coronavirus", ha detto Rajoelina. Oltre ai parlamentari, anche un funzionario della presidenza è risultato positivo. "Non posso rivelare la sua identità, ma anche uno mio stretto collaboratore è risultato positivo", ha aggiunto il capo dello Stato. Il numero di casi registrati in Madagascar è in aumento considerevole con 4.867 contagi e 35 decessi. (Res)