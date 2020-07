© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: Jansen (Bt), impossibile rimuovere Huawei da rete del paese in dieci anni - L'amministratore delegato di British Telecom (Bt) Philip Jansen ha dichiarato che sarà "impossibile" rimuovere tutti i prodotti di Huawei dalla rete di telecomunicazioni del Regno Unito nel prossimo decennio. In un intervento sul programma di Radio 4 della "Bbc", Jansen ha anche avvertito che ci potrebbero essere rischi sulla sicurezza se il settore dovesse limitare tutte le aziende che fanno uso della tecnologia della società cinese durante l'ottimizzazione della rete 5G. "Huawei è stata nell'infrastruttura delle telecomunicazioni per vent'anni, ed è una grande fornitrice di Bt e di molti altri nell'industria britannica", ha dichiarato Jansen. L'Ad di Bt ha aggiunto che si tratta di trovare un equilibrio e di trovare i momenti giusti, affermando che non sarà possibile eliminare completamente la presenza di Huawei nei prossimi dieci anni. Jansen ha aggiunto che ci saranno conseguenze per il Regno Unito in seguito al termine dei rapporti con la società cinese. "A Bt la sicurezza è la nostra priorità. Ma dobbiamo assicurarci che qualsiasi cambiamento non crei più rischi nel breve termine (...) Se non puoi comprare o effettuare transazioni con Huawei, ciò significa che non puoi procurarti gli aggiornamenti per i software specifici", ha affermato Jansen. (segue) (Res)