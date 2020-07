© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: premier spagnolo Sanchez, piano per la ripresa sia "ambizioso e solidale" - Il premier spagnolo Pedro Sanchez, è giunto all'Aia per un vertice bilaterale con l'omologo olandese Mark Rutte per discutere "sui dettagli di un importante accordo finanziario per la ripresa dell'Ue. Lo ha annunciato su Twitter lo stesso Sanchez, aggiungendo che tale accordo, da raggiungere entro luglio, deve essere "ambizioso e solidale" per "superare insieme" la crisi causata dalla pandemia del coronavirus. (segue) (Res)