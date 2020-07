© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: premier Johnson, nuovo sistema immigrazione non ha scopo di "chiudere il paese" - Il nuovo sistema a punti per l'immigrazione nel Regno Unito non ha lo scopo di "chiudere i cancelli" del paese. Lo ha detto il premier Boris Johnson, ripreso dal quotidiano "The Telegraph". Il primo ministro britannico ha garantito che le nuove regole sull'immigrazione saranno "umane e ragionevoli", nonostante lo scopo sia "riprendersi il controllo" dopo la Brexit. Johnson ha detto di ritenere che le nuove regole permettano ad un numero sufficiente di persone di lavorare nel settore sanitario e di cura del Regno Unito. "Abbiamo visto un gran numero di persone registrarsi per il diritto di rimanere nel paese, e questo è fantastico. Abbiamo tanti lavoratori che ci aiutano qui che arrivano dall'estero", ha affermato Johnson. Il premier ha assicurato che nonostante il suo governo intenda controllare maggiormente l'immigrazione, non sta chiudendo i cancelli del paese e bloccando chiunque voglia entrarvi. (segue) (Res)