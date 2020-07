© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romania: ex ministro Teodorovici si candida per la presidenza del Partito socialdemocratico - L'ex ministro delle Finanze romeno, Eugen Teodorovici ha annunciato la sua candidatura alla carica di presidente del Partito socialdemocratico (Psd). "Sto facendo questo annuncio perché sono estremamente preoccupato non solo per il presente, ma anche per il futuro del partito, non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro della Romania", ha detto Teodorovici durante una conferenza stampa. "Sono convinto che con me ci siano molti colleghi socialdemocratici e non solo, persone che comprendono che per quasi nove mesi la Romania è rimasta ferma, e questo non è solo a causa della pandemia, un'altra pandemia è quella che tormenta la classe politica e ha sintomi abbastanza gravi: incompetenza, mancanza di volontà, codardia e, sfortunatamente, persino tradimento. Da nove mesi, il governo liberale è un governo incompetente. Ma è altrettanto vero che la leadership ad interim del Psd consente a questo governo di fare quello che vuole", ha detto Teodorovici. "Il più grande partito in Romania, il Psd, sembra voler diventare il più piccolo. Questo è ciò che dicono le azioni degli ultimi nove mesi e soprattutto, sfortunatamente, i sondaggi. Il Psd non può continuare in questo modo. Non si può rimanere all'opposizione per nove mesi e non opporsi. Non puoi stare in fila mentre il presidente (Klaus) Iohannis calpesta il Psd. La leadership del Psd di oggi non ha Saputo usare i nove mesi di opposizione", ha aggiunto l'ex ministro delle Finanze di Bucarest. (segue) (Res)