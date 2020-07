© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Croazia: Plenkovic, ingresso in Meccanismo di cambio conferma buona gestione delle finanze - L'ingresso della kuna croata nel Meccanismo di cambio II (Erm II) "è la conferma" di una gestione razionale e responsabile delle finanze pubbliche della Croazia. Lo ha dichiarato oggi il premier di Zagabria, Andrej Plenkovic, attraverso il proprio profilo Twitter. "Nella seduta del Consiglio nazionale stiamo discutendo dell'ulteriore adempimento ai criteri per l'ingresso della Croazia nell'eurozona", ha scritto ancora Plenkovic. La Commissione europea ha accolto con favore venerdì 10 luglio la decisione di includere il lev bulgaro e la kuna croata nel Meccanismo di cambio II (Erm II) e la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) sulla stretta cooperazione con entrambi i paesi, "che segna il loro ingresso nell'Unione bancaria". Lo riferisce la stessa Commissione con un comunicato. "La decisione dell'Erm II rappresenta una pietra miliare per la Bulgaria e negli sforzi della Croazia di aderire all'area dell'euro. Entrambi gli Stati membri devono ora partecipare al meccanismo senza gravi tensioni e, in particolare, senza svalutare il loro tasso centrale valutario rispetto all'euro di propria iniziativa, per almeno due anni prima che possano qualificarsi per adottare l'euro. (Res)