© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Cavusoglu, operazioni militari su Sirte e Al Jufra se falliranno negoziati con Russia - Le operazioni per riprendere le città libiche di Sirte e al Jufra prenderanno il via se i negoziati con la Russia sul ritiro delle forze del generale Khalifa Haftar non “porteranno ad alcun risultato”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un’intervista rilasciata all’emittente “Trt Haber”. “Haftar non è sincero. Pensiamo che stia cercando di prendere tempo con l’obiettivo di preparare un nuovo attacco”, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco facendo riferimento al comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Il responsabile della diplomazia turca ha sottolineato che il Governo di accordo nazionale libico (Gna), sostenuto da Ankara e riconosciuto dalla comunità internazionale, è disponibile a un cessate il fuoco, ma solo a determinate condizioni, in particolare la consegna delle città di Sirte e al Jufra attualmente occupate dall’Lna. Il ministro ha precisato che tale posizione è stata comunicata alla Russia, tra i principali sostenitori di Haftar. In merito alla possibile operazione per riconquistare Sirte, Cavosuglu ha dichiarato che i preparativi sono in corso, ma al momento la Turchia il Gna stanno tentando la strada negoziale. “La nostra speranza è che le due città siano evacuate (dalle forze di Haftar) per poi passare a un cessate il fuoco permanente e successivamente all’avvio di un processo politico”. (segue) (Res)