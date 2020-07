I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Algeria: incontro ministri Esteri, sulla Libia visione condivisa - Algeria e Tunisia hanno la medesima visione sulla crisi in Libia e sono contrari all’intervento straniero nel paese vicino. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri tunisino, Noureddine Erray, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo algerino Sabri Boukhadoum. “La cooperazione tra Algeri e Tunisi è quotidiana e non riguarda soltanto la Libia”, ha spiegato. A proposito della crisi in Libia, il ministro ha affermato: “E’ vero che la cooperazione è stata rafforzata, ma continueremo a collaborare con i paesi vicini per trovare una soluzione politica”. Da parte sua, Boukhadoum ha dichiarato: “Salvare la Libia è una missione molto importante per l’Algeria e la Tunisia e ribadiamo il nostro appello alla cessazione dell’intervento straniero nel paese e alla ricerca di una soluzione puramente politica”. Il capo della diplomazia di Algeri ha incontrato anche il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, durante la sua visita a Tunisi. “I rapporti tra i due paesi sono forti e saranno presto rafforzate con un’ampia cooperazione a livello economico e politico”, ha affermato. Nel corso degli incontri con gli esponenti tunisini, Boukhadoum ha discusso anche del conflitto israelo-palestinese. A tal proposito le parti hanno ribadito il loro rifiuto a qualsiasi approccio unilaterale israeliano sulla Cisgiordania. (segue) (Res)