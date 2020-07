I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: 73 deputati firmano mozione per dimissioni presidente parlamento Ghannouchi - Settantatre deputati su 217 dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale) hanno firmato una mozione per chiedere le dimissioni del presidente del parlamento, Rachid Ghannouchi. Lo ha annunciato oggi il deputato del Movimento popolare, Haykel Mekki, spiegando che i deputati firmatari della mozione appartengono al blocco democratico, alla Riforma nazionale, a Tahya Tounes e a gruppi indipendenti. Secondo il regolamento interno dell’Arp, un terzo dei deputati può chiedere il voto per sfiduciare il presidente del parlamento. Il voto di sfiducia necessità della maggioranza di 109 preferenze. Ieri, 12 luglio, il portavoce della Corrente democratica, Mohamed Ammar, ha preannunciato che insieme al Movimento popolare, al blocco della Riforma, al blocco nazionale e a Tahya Tounes ha avviato la procedura per ritirare la fiducia a Ghannouchi. (segue) (Res)