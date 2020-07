I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Marocco: Tebboune, Rabat smetta di costruire basi militari al confine - La costruzione da parte del Marocco di basi militari alle frontiere con l'Algeria è "una forma di escalation che deve fermarsi". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "L'Opinion" il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. "C'è sempre stato un crescendo verbale e politico tra i nostri due paesi. Ma i nostri popoli sono fratelli e si somigliano. Abbiamo una lunga storia comune e siamo vicini. Siamo condannati a vivere insieme", ha affermato Tebboune. "Per quanto ci riguarda, non abbiamo nessun problema con il Marocco e siamo concentrati sullo sviluppo del nostro paese. I nostri fratelli marocchini non sembrano essere dello stesso stato d'anino", ha poi detto il presidente. "Per loro – ha continuato Tebboune – la Repubblica araba sahrawi è di troppo sullo scacchiere internazionale. Spetta a loro aprire il dialogo con il Polisario. Se i Sahrawi accettano le loro proposte, applaudiremo. Abbiamo sempre sostenuto i movimenti indipendentisti come quello di Timor Est. È quasi dogmatico. Aiutiamo i popoli ad esprimere le loro rivendicazioni. L'abbiamo fatto nel Sudan del sud, a Sao Tome e Principe, per l'Anc (Congresso nazionale africano) nella lotta contro l'apartheid". (segue) (Res)