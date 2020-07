© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: anti-corruzione trasmette caso Fakhfkah al polo giudiziario economico e finanziario - L'ente nazionale per la lotta alla corruzione della Tunisia (Inlucc) ha annunciato oggi di aver inviato il dossier relativo al presunto caso di conflitto di interessi che coinvolge il capo del governo, Elyes Fakhfakh, al polo giudiziario economico e finanziario. Il fascicolo dell'Inlucc è stato trasmesso anche al presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rachid Ghannouchi, su richiesta scritta di quest'ultimo. La posizione del primo ministro Fakhfakh, esponente del partito di centro-sinistra extraparlamentare Ettakatol ed ex manager della compagnia petrolifera francese Total, è sempre più debole. Oltre alle pressioni di Ennahda - il partito musulmano che spinge per cambiare la composizione dell’alleanza governativa per includere i liberisti di Qalb Tounes ed espellere il Blocco democratico, coalizione di partiti di sinistra - Fakhfakh deve rispondere anche alle pesantissime accuse di conflitto d’interesse. Un’inchiesta parlamentare che lo coinvolge dovrebbe concludersi a metà luglio e se le conclusioni saranno critiche il premier potrebbe essere costretto a dimettersi, lasciando un vuoto di potere di un momento drammatico per il paese nordafricano. (Res)