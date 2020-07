I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Israele, esponente Likud chiede nuova serrata - Il governo israeliano deve ristabilire una nuova serrata di dieci giorni per contenere la seconda ondata della diffusione del virus Sar-CoV-2. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia israeliano ed esponente del partito Likud, Yuval Steinitz, al sito internet del quotidiano “Yedioth Ahronoth”. Nel paese, infatti, il contagio è tornato a crescere nelle ultime due settimane con una media di circa mille contagi al giorno. Finora i casi totali sono 38.670, mentre i decessi sono stati 362. Steinitz ha chiesto una serrata parziale, in base alla quale soltanto le persone che devono recarsi al lavoro o hanno altre necessità possono uscire da casa. Secondo l’esponente del Likud, sarebbe meglio prendere dei provvedimenti rigidi per un periodo di tempo limitato per bloccare il contagio invece che facilitarlo. Il governo di Gerusalemme aveva imposto una serrata totale tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Successivamente, malgrado il virus responsabile della Covid-19 continuasse a circolare, le autorità hanno deciso di sollevare le restrizioni ed evitare un pesante impatto sull’economia. “Dobbiamo prima ridurre le infezioni da 1.500 a circa una decina al giorno. Questa volta impareremo una lezione e saremo in grado di aprire non solo l'economia, ma anche i collegamenti aerei con il mondo", ha detto Steinitz. L’esponente del Likud ha criticato la velocità con cui sono state riaperte le attività economiche nel paese lo scorso maggio, dopo la diminuzione dei contagi. La scorsa settimana il primo ministro e leader del Likud, Benjamin Netanyahu, ha ammesso che il governo ha riaperto troppo rapidamente alcuni settori dell’economia. (segue) (Res)