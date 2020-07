© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: ministro della Giustizia, a oggi 807 richieste di estrazione a 105 paesi per membri Feto - A oggi il ministero della Turchia ha richiesto a 105 paesi l'estradizione di 807 membri dell'organizzazione di Fethullah Gulen, indicata da Ankara come Feto. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Tra i paesi figurano gli Stati Uniti con 156 richieste, la Germania con 77, la Grecia con 64 e il Belgio con 36. Finora, sono stati riconsegnati alla Turchia 116 presunti appartenenti alla Feto da 27 paesi. Tra gli individui oggetto di richiesta di prescrizione figura Gulen stesso, attualmente negli Stati Uniti. Ankara ritiene l'organizzazione Feto come l'artefice del fallito tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016. (segue) (Res)